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пятница, 06 декабря 2019 07:25

BMW показал гибридный спорткар
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i8 LimeLight Edition - новый спорткар от BMW
Фото: BMW
i8 LimeLight Edition - новый спорткар от BMW
i8 LimeLight Edition - новый спорткар от BMW

Итальянский подразделение BMW совместно с ателье Alcantara SpA представили специальную версию i8 LimeLight Edition.

В компании покрасили машину в лаймовый цвет. А салон получил синюю подсветку, сообщает Motor.

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Автомобиль имеет 1,5-литровый двигатель V3 и электромотор мощностью 374 л. с. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,6 с. Максимальная скорость - 250 км/ч.

На 100 км гибрид тратит 2,1 л. В продаже i8 LimeLight Edition не поступит.

В Корее выпустили конкурента BMW X5 - люксовый кроссовер Hyundai Genesis GV80.

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Дата
06
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