BMW показал гибридный спорткар

Итальянский подразделение BMW совместно с ателье Alcantara SpA представили специальную версию i8 LimeLight Edition.
В компании покрасили машину в лаймовый цвет. А салон получил синюю подсветку, сообщает Motor.
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Автомобиль имеет 1,5-литровый двигатель V3 и электромотор мощностью 374 л. с. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,6 с. Максимальная скорость - 250 км/ч.
На 100 км гибрид тратит 2,1 л. В продаже i8 LimeLight Edition не поступит.
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