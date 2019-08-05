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понедельник, 05 августа 2019 12:07

BMW будут создавать беспилотники с разработчиком компьютерных игр

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BMW будут создавать беспилотники с разработчиком компьютерных игр
BMW и Tencent Holdings будут разрабатывать беспилотники. Фото: theverge.com

Компания BMW и китайский разработчик онлайн-игр Tencent Holdings объединились для создания центра разработки беспилотников в Китае.

BMW будет использовать облачные вычисления и системы работы с данными Tencent для внедрения этих технологий в свои автомобили.

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Новые функции должны сделать машины баварской марки автономными, а затем беспилотными.

В BMW заявили, что 2021, вероятно, введут полуавтономные автомобили, или беспилотники третьего уровня в Китае.

Это будет уже второй исследовательский центр BMW. Первый открыли в начале 2019 в Мюнхене, Германия. Новую штаб-квартиру альянс планирует открыть до конца 2019 года. Об этом сообщили на tsn.ua

Покупатели новых Volvo с Интернетом через SIM-карту, получат 100 Гб для роуминга. Опция будет доступна без каких-либо дополнительных затрат и предоставит покупателям дополнительные оповещения о безопасности, точку Wi-Fi-доступа в роуминге и точную информацию о трафике в реальном времени.

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Дата
05
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