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суббота, 05 мая 2018 08:50

Безумную поездку со скоростью 300 км / ч показали на видео

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Безумную поездку со скоростью 300 км / ч показали на видео
Максимальная скорость авто достигает 310 километров в час. Фото: hdwallpaper20.

В сети появилось видео, в котором показали поездку на Porsche 911 GT3 RS со скоростью 300 километров в час, сообщает Радио Максимум.

Ролик опубликовали на YouTube-канале Carfection.

Видео сняли на одном из немецких автобанов, где скорость движения не ограничена.

Автомобиль Porsche 911 GT3 RS имеет 4-литровый двигатель с мощностью 520 лошадиных сил. Этот двигатель является самым мощным "атмосферником" в истории Porsche.

Максимальная скорость авто достигает 310 километров в час. При этом до 100 километров в час авто разгоняется за 3,2 секунды.

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