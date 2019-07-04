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четверг, 04 июля 2019 15:15

Bentley создала электрокар в честь столетия компании

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Bentley создала электрокар в честь столетия компании
Компания Bentley создала электрический концепт EXP 100 GT. Фото: из открытых источников

Компания Bentley создала электрический концепт EXP 100 GT.

Выпуск автомобиля компания анонсировала в тизере на официальном YouTube-канале.

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Пресс-лужба компании сообщила, что концепт станет физическим воплощением будущего бренда Bentley. Представители организации рассказали, что машина сочетает в себе технологии и мастерство.

Британская марка готовятся представить не просто электрокар, а новое видение модельного ряда бренда. Среди ряда инноваций, автомобиль обещают оборудовать автопилотом.

Презентация транспортного средства запланирована на 10 июля 2019 года. Об этом сообщили на tsn.ua.

Компания Volkswagen представила электрофургон Type 20 на базе модели 1962 года.

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Дата
04
июля

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