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пятница, 04 декабря 2020 17:16

Автомобиль-донор для отраслей промышленности: Ford представил новый пикап
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23 ноября в Великобритании компания Ford впервые представила новый вариант пикапа Ranger в виде шасси с кабиной.

Производитель предлагает автомобиль с одним рядом сидений. Его оснастили 2,0-литровым дизельным двигателем EcoBlue мощностью 170 л. с. и шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.

Полная масса автомобиля составляет 3 270 кг, максимальная масса прицепа — 3 500 кг. Пикап оборудовали полным приводом и трансмиссией со снижающим рядом в базовой комплектации.

Представили пикап Ford Ranger
Фото: ford.ua
Представили пикап Ford Ranger
Представили пикап Ford Ranger
Представили пикап Ford Ranger
Представили пикап Ford Ranger

"Мы создали шасси с кабиной Ranger для клиентов, которые работают в самых сложных условиях и нуждаются в надежном внедорожнике для перевозки своих комплектов профессионального оборудования", — рассказал Пол Бейнс, менеджер по переоборудованию коммерческих автомобилей компании Ford of Europe.

Ranger — автомобиль-донор для переоборудования и удовлетворения потребностей специализированных отраслей промышленности, таких как строительство, коммунальное хозяйство, лесоводство, военная сфера и службы спасения.

Шасси с кабиной Ranger стало последним дополнением линейки моделей Ranger.

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Пикап Ford Ranger Wildtrak вышел на рынок в начале 2020 года. Рестайлинговый Wildtrak получит приставку Х в названии и присоединится к модельной линейки Ford 2021 года.

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Дата
04
декабря

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