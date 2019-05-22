"АвтоКрАЗ" будет участвовать в специализированной выставке "SIA-Автотехсервис-2019"

 
Ексклюзивы
1/5
Если заполним украинским детские мультики и взрослую порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским детские мультики и взрослую порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 198
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 2016
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5373
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1674
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1935
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3502
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6984
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 67802
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1242
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1503
Фото
Все фото
1
3
12
18
3
&quot;Права&quot; восстановят за 30 хв. - МВД
"Права" восстановят за 30 хв. - МВД
Показали первый электромобиль Skoda
Показали первый электромобиль Skoda
&quot;Машина должна быть элементом быта, а не ценностью, на которую собирают всем селом&quot;
"Машина должна быть элементом быта, а не ценностью, на которую собирают всем селом"
Самое первое Porsche планируют продать за $20 млн
Самое первое Porsche планируют продать за $20 млн
Китайский бренд обогнал Tesla по продажам: изменения мирового рейтинга электромобилей 2019-го
Китайский бренд обогнал Tesla по продажам: изменения мирового рейтинга электромобилей 2019-го
Видео
Все видео
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Показали самый быстрый разгон нового электромобиля Tesla
Показали самый быстрый разгон нового электромобиля Tesla
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Украинец создал "Запорожец-грузовик"
Украинец создал "Запорожец-грузовик"
Интервью
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 2016
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 549
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1143
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1899
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 10071
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 1341
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
среда, 22 мая 2019 12:42

"АвтоКрАЗ" будет участвовать в специализированной выставке "SIA-Автотехсервис-2019"

  Комментировать
&quot;АвтоКрАЗ&quot; будет участвовать в специализированной выставке &quot;SIA-Автотехсервис-2019&quot;
"АвтоКрАЗ" примет участие в специализированной выставке "SIA-Автотехсервис-2019". Фото: из открытых источников.

С 29 мая по 1 июня ЧАО "АвтоКрАЗ" совместно с предприятиями группы КрАЗ - Полтавским автоагрегатным, Токмакским кузнечно-штамповочным, Каменец-Подольским автоагрегатным заводами, с экспонированием запасных частей примут участие в 27-й Международной выставке для профессионалов сферы автосервиса и послепродажного обслуживания автомобилей.

Экспозиции специализированных выставок охватывают все направления рынка автомобильного сервиса. Организаторы мероприятия прогнозируют, что в выставке примут участие около 250 компаний из 13 стран мира, посетят экспозиции более 8000 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Права" восстановят за 30 хв. - МВД

Выставка состоится в Киеве, в Международном выставочном центре по адресу: г. Киев, Броварской проспект, 15.

Предприятия группы КрАЗ запасные части будут экспонировать в павильоне №3, стенд R-1 (направо от центрального входа). Приглашаем посетить нашу экспозицию.

7-9 июня в Каменце-Подольском пройдет IV Международный фестиваль стиля "Ретрофест". Главной темой 10-го юбилейного мероприятия станет семья.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"АвтоКрАЗ" будет участвовать в специализированной выставке "SIA-Автотехсервис-2019"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
мая

5 лет бойни под Волновахой: в ночном нападении на лагерь погибли 15 украинских бойцов

Царь и гетман держали в тюрьме, а большевики - расстреляли. 140 лет назад родился Симон Петлюра

София Ротару не приехала на похороны Владимира Ивасюка

Самое читаемое
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
9
 4 Просмотров: 134220
Полторак после отставки взбудоражил Кремль
Полторак после отставки взбудоражил Кремль 1 Просмотров: 35641
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
 Просмотров: 34344
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
 7 Просмотров: 30537
Без пива и шашлыков - чем жил украинский курорт 1970-х - фото
Без пива и шашлыков - чем жил украинский курорт 1970-х - фото
20
 Просмотров: 26631
Авто
Укравтодор проверит международный аудитор
Укравтодор проверит международный аудитор Просмотров: 657
За Укравтодор возьмется крупнейшее агентство
За Укравтодор возьмется крупнейшее агентство Просмотров: 2637
"Права" восстановят за 30 хв. - МВД
"Права" восстановят за 30 хв. - МВД
1
 Просмотров: 3636
Новый електрокросовер Chevrolet уже на дорогах
Новый електрокросовер Chevrolet уже на дорогах Просмотров: 1845
Минрегион хочет, чтобы водители разворачивались по-новому
Минрегион хочет, чтобы водители разворачивались по-новому Просмотров: 3150
Больше всего комментируют
9
"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети
7
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
5
Порошенко готовят на новую должность
4
Из всех президентов лучшая речь - у Порошенко
4
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Голосов: 11834
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua