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суббота, 26 октября 2019 09:00

Автоэксперт рассказал о главных новинках Токийского автосалона

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Автор: Tokyo Motor Show
  Токийский автосалон продлится с 23 октября по 4 ноября
Токийский автосалон продлится с 23 октября по 4 ноября

23 октября в японском Токио начался 46-й международный автосалон Tokyo Motor Show.

Событие продлится до 4 ноября. Главный акцент фестиваля - экологически чистые автомобили.

"Мировой тренд по продаже гибридов и электромобилей растет все время. Особенно это ощутимо в развитых странах, среди которых в лидерах Япония, - говорит журналист и автомобильный обозреватель Тарас Брязгунов. - Стоит учесть, что большинство японцев проживает в крупных городах. Там есть развитая зарядная инфраструктура, а незначительные дневные пробеги позволяют с легкостью заряжать машины ночью. Поэтому в населения Японии электромобили пользуются большим спросом. Эта тенденция сохранится и в дальнейшем".

Автосалон проходит раз в два года при поддержке ассоциации японских автопроизводителей. В мотор-шоу принимают участие около 180 различных компаний, включая поставщиков деталей и оборудования.

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"Одной из новинок стала презентация нового поколения водородного Toyota Mirai, - говорит Брязгунов. - Электромобиль не имеет батарей. Вместо этого он использует топливные элементы. Его заправляют водородом, а из выхлопной трубы идет водяной пар. Благодаря этому седан имеет запас хода 900 км. Заправка машины водородом занимает столько же времени, как и бензином".

Сейчас на автосалоне представлены в основном японские автопроизводители, включая компании Toyota, Nissan, Honda, Mazda, Subaru, Mitsubishi и Suzuki. Иностранные автобренды представляют две компании Renault и Mercedes-Benz.

"На Токийском автосалоне всегда доминируют местные производители, - добавляет автоэксперт. - В этом году Mazda представила свой первый электрический кроссовер MX-30. Для него дополнительно можно купить небольшой бензиновый генератор, который будет питать электромотор, как маленькая электростанция. Honda показала новый хэтчбек Jazz. К этому времени производили бензиновую версию. Теперь машина предлагается только с гибридной установкой. в Европе он станет доступным в следующий год. Nissan представил новый концептуальный электрический кроссовер Ariya. Он должен стать массовым, как Leaf и выйдет в 2020 году. Машине будет конкурентом Tesla Model Y, которая также появится на рынке в следующем году".

Токийский автосалон впервые состоялся в 1954 году в парке Хибия с 20 апреля по 29 апреля. Тогда фестиваль назывался AII Japan Motor Show. На первой выставке с 267 автомобилей, легковых было 17 штук.

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Дата
26
октября

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