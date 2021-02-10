Audi представила электрический седан

Фото: Motorcar

Немецкая марка Audi представила электромобиль Audi e-tron GT, который дебютировал в виде концепта в ноябре 2018 года.

Производитель активно вел тизерную кампанию, а появление накануне полноценных фотографий вида кузова и интерьера сделала дизайн машины уже раскрытым, информирует Motorcar.

Коэффициент аэродинамического сопротивления кузова составляет 0,24 - столько же, сколько в конкурирующей Tesla Model S, но на 0,02 больше за родственный Porsche Taycan.

Двигатель Audi e-tron GT quattro развивает 350 кВт - 476 л. с. - и 630 Нм, RS e-tron GT - 440 кВт - 598 л. с. - и 830 Нм. С активированным лонч-контролем мощность на 2,5 с. увеличивается до 390 кВт - 530 л. с. - и 475 кВт - 646 л. с. соответственно.

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До 100 км/ч модификации разгоняются за 4,1 и 3,3 с. соответственно, а максимальная скорость составляет 245 км/ч и 250 км/ч.

Большая часть кузова электромобиля изготовлена ​​из высокопрочной стали и алюминия, а крыша - из углепластика. Среди других особенностей новинки - активные аэродинамические элементы, полноуправляемое шасси, трехкамерная пневмоподвеска, блокировка заднего дифференциала, система выбора режимов движения.

Цены на новинку за базовую комплектацию стартуют от $99,9 тыс., примерно 2 млн 762 тыс. грн. Сама модель поступит в автосалоны летом.

Компания Tesla Inc, которая принадлежит предпринимателю Маск, инвестировала почти $ 1,5 млрд в биткоины. Компания планирует принимать криптовалюта за свои автомобили.