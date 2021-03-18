Audi полностью откажется от дизельных и бензиновых двигателей

Audi сконцентрируется на модернизации уже существующих силовых агрегатов, чтобы соответствовать экологическим стандартам Евро-7. Фото: pixabay.com

Автопроизводитель Audi прекратил разработки бензиновых и дизельных двигателей нового поколения. В течение ближайших 10-15 лет компания полностью откажется от классических двигателей и гибридных установок.

Последним двигателем, который выпустит компания, станет бензиновый мотор W12, который разрабатывают. Об этом заявил главный инженер компании Маркус Дюсманн, пишет Automobilewoche.

Мотор будут использовать во флагманском седане А8 Horch. С завершением его жизненного цикла производство прекратится. Также Audi не будет совершенствовать двигатель V10, который уже устанавливают на новых моделях Audi R8 и Lamborghini Huracan.

Отказавшись от разработки новых двигателей, Audi сконцентрируется на модернизации уже существующих силовых агрегатов, чтобы соответствовать экологическим стандартам Евро-7, которые вступают в силу с 2025 года. В дальнейшем компания будет производить исключительно электромобили.

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