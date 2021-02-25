Audi будет уменьшать запас хода для электрокаров фото: autocentre.ua

Немецкая компания Audi планирует уменьшать запас хода для будущих электрических автомобилей.

В компании уверяют, что им не избежать перехода на электрические силовые установки, информирует "Автогид".

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На протяжении 20 лет компания будет переходить на электрическую тягу, но при этом автомобили будут менее "дальнобойными". Это связано с тем, что развитие инфраструктуры для электрических автомобилей в виде увеличения количества зарядных станций сделает это просто ненужным.

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