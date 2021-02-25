Audi будет уменьшать запас хода для электрокаров

 
Ексклюзивы
1/5
Мы доросли до Шевченко и Франко. Теперь должны дорасти до Леси Украинки
Мы доросли до Шевченко и Франко. Теперь должны дорасти до Леси Украинки
Просмотров: 63
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 207
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 738
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2025
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 819
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 2682
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 531
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1485
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3888
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 288
Фото
Все фото
5
6
5
5
10
Ford будет выпускать кроссовер Explorer с одним типом коробки передач
Ford будет выпускать кроссовер Explorer с одним типом коробки передач
С V12 и &quot;горячим&quot; характером - на аукционе продают уникальное авто
С V12 и "горячим" характером - на аукционе продают уникальное авто
Геймпад и дымогенератор - презентовали оригинальный геймерский седан
Геймпад и дымогенератор - презентовали оригинальный геймерский седан
Чемпион &quot;Формулы-1&quot; распродает коллекцию автомобилей
Чемпион "Формулы-1" распродает коллекцию автомобилей
Со смелым дизайном и электродвигателями - состоялась мировая премьера нового Nissan Qashqai
Со смелым дизайном и электродвигателями - состоялась мировая премьера нового Nissan Qashqai
Видео
Все видео
Плавающий лимузин и Monster Buggy: в Украине появился формат мобильных праздников
Плавающий лимузин и Monster Buggy: в Украине появился формат мобильных праздников
Под капотом 1,2 тыс. "лошадей" - протестировали Aston Martin за 90 млн
Под капотом 1,2 тыс. "лошадей" - протестировали Aston Martin за 90 млн
Разгон полета до 160 км/ч - показали уникальное авто-самолет
Разгон полета до 160 км/ч - показали уникальное авто-самолет
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
Sony тестирует на дорогах первый электромобиль
Sony тестирует на дорогах первый электромобиль
Интервью
1/5
Мы доросли до Шевченко и Франко. Теперь должны дорасти до Леси Украинки
Мы доросли до Шевченко и Франко. Теперь должны дорасти до Леси Украинки
Просмотров: 63
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 738
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2016
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 819
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 315
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2021
Просмотров: 54
Конкуренти
Мою тальнівську хату доглядають двоє — сусід Володя й чоловік жінчиної сестри Микола. Я підтримую між ними приховану конкуренцію. ...
четверг, 25 февраля 2021 17:33

Audi будет уменьшать запас хода для электрокаров

  Комментировать
Audi будет уменьшать запас хода для электрокаров
Audi будет уменьшать запас хода для электрокаров фото: autocentre.ua

Немецкая компания Audi планирует уменьшать запас хода для будущих электрических автомобилей.

В компании уверяют, что им не избежать перехода на электрические силовые установки, информирует "Автогид".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под капотом 1,2 тыс. "лошадей" - протестировали Aston Martin за 90 млн

На протяжении 20 лет компания будет переходить на электрическую тягу, но при этом автомобили будут менее "дальнобойными". Это связано с тем, что развитие инфраструктуры для электрических автомобилей в виде увеличения количества зарядных станций сделает это просто ненужным.

К своему 10-летию Audi выпустит на рынок 20 электромобилей и 10 гибридных версий.

Итальянская компания Ferrari вывела на тесты свой первый внедорожник, который спрятали под кузовом Maserati Levante.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Audi будет уменьшать запас хода для электрокаров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
февраля

Зеленский: "Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе"

Лесь Курбас учился в двух університетах

Распалась военный блок

"Кольт" стал символом Дикого Запада

Появились обновленные 200 грн

Основали центр книгоиздательства

Украина перешла на новое время

Армяне устроили самую большую резню Первой карабахской войны

Перепись показала, какой язык киевляне считают родным

На экраны вышел фильм "Страсти Христовы"

Записывала кобзарей и жила в Египте - 9 фактов о жизни Леси Украинки

Еврейский правый радикал расстрелял 29 молящихся мусульман

Курица снесла самое большое яйцо в мире

Самое читаемое
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
9
 Просмотров: 27614
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
 Просмотров: 14184
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса Просмотров: 10350
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
5
 Просмотров: 8937
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за &quot;похищение&quot; которого Стерненко дали 7 лет
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за "похищение" которого Стерненко дали 7 лет
7
 3 Просмотров: 8721
Авто
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
 Просмотров: 207
Заметили первый внедорожник Ferrari
Заметили первый внедорожник Ferrari Просмотров: 252
Ford будет выпускать кроссовер Explorer с одним типом коробки передач
Ford будет выпускать кроссовер Explorer с одним типом коробки передач
5
 Просмотров: 531
Плавающий лимузин и Monster Buggy: в Украине появился формат мобильных праздников
Плавающий лимузин и Monster Buggy: в Украине появился формат мобильных праздников
8
 Просмотров: 72
С V12 и "горячим" характером - на аукционе продают уникальное авто
С V12 и "горячим" характером - на аукционе продают уникальное авто
6
 Просмотров: 576
Больше всего комментируют
8
Первому человеку в Украине сделали прививку от коронавируса
5
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
3
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за "похищение" которого Стерненко дали 7 лет
3
Зеленский: "Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе"
1
ЦИК зарегистрировала кандидатов в нардепы от Партии венгров
Голосов: 15884
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть