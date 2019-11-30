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суббота, 30 ноября 2019 23:56

Яркий дизайн и трехцилиндровый двигатель - тест-драйв Opel Crossland X
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овый Opel Crossland X продают в Украине с этого года. Это самый маленький кроссовер марки. Стоит от 444 тыс. Грн. Его предлагают в двух комплектациях. Оба имеет передний привод, бензиновый турбированный двигатель на 110 л.с. и автоматическую коробку передач.
знакомство
Новинка припаркована на ул. Кирилловской в ​​Киеве возле представительства производителя. Договариваемся о тест-драйв машины.
"Кросланда Х" - ​​двухцветный. У него черная крыша и оранжевый кузов. По всему периметру корпуса в нижней части - накладки из черного пластика. Установлены 16-дюймовые колеса на легкосплавных дисках. Клиренс - 18 см.
Модель сделана на той же платформе, что "Ситроен С3" и "Пежо 2008". Однако внешне это никак не заметно. В машин одинаковые двигатели и коробки передач.
осматриваем багажник
Багажник можно открыть кнопкой на брелке или на самой пятой дверцы. Объем багажного отсека - 410 литров. Есть две фальш-пола. В первой - место для мелких вещей, под глубже - запасное колесо. Домкрат разместили во внутренней боковине справа за пластиковой крышкой. В багажнике есть металлические крюки для крепления багажа. Если сложить спинки задних сидений пол багажного отсека образуется ровная. Это удобно для перевозки великогабатних грузов.
Пространство на втором ряду сидений
Посадка на заднем сиденье удобная. У людей ростом 190 сантиметров голова в потолок не упираться и достаточно места для ног и плеч. В спинке по центру сиденья есть подлокотник с подстаканниками. Для пассажиров заднего ряда установили розетку на 12 вольт. Туда можно подключать пылесос, зарядку для мобильного телефона или автохолодильник. Недостатком является небольшой угол открывания задней двери. Не удобно будет тучным пассажирам заднего ряда.
ЗА рулем
На водительском месте просторно, посадка - высокая. У переднего сиденья большой диапазон регулировок подушки, поясничной поддержки, высоты и наклона спинки. Подушку в тестовом автомобиле можно продолжать при необходимости.
Пластик торпеды мягкий. Большинство серебристых вставок сделаны из металла. Манипуляторы и регуляторы на руле и панели прорезиненные. Не очень практично, что рукоятка рычага коробки передач покрыли блестящим рояльным лаком. Его легко поцарапать кольцом или кольцом на руке во время поездок.
Автомобиль оснащен двухзонным климат-контролем, бесключевого доступа, электрическим усилителем руля и круиз-контролем. Руль, передние сиденья и лобовое стекло имеют подогрев. Мультимедийная система может транслировать изображение со смартфонов на базе операционных систем "Андроид" и "Эпл". При включении задней передачи центральный экран воспроизводит видео с камеры заднего обзора.

отправьтесь

Жму кнопку запуска двигателя, перевожу рычаг коробки передач в режим "Драйв" и отправляюсь.
Сильного шума и вибрации от двигателя нет, однако на низких оборотах его звук подобный дизельного. До 60 км / ч машина разгоняется резво. "Автомат" меняет передачи без рывков и завываний. Переключение ощущаются только при ускорении.
Подвеска машины в меру мягкая - проезд мелких ям и трамвайных путей в салоне не ощущается. У машины по сравнению с японскими моделями этого класса, небольшой радиус разворота. Руль - средней остроты. Через его настройки и мягкую подвеску во время маневров на скорости свыше 130 км / ч "Опеля" кренит.
В городе машина потребляет около 8 литров, на трассе - примерно 5 при скорости 80-100 км / ч.
Обзорность с водительского места хорошая. Было бы хорошо, если бы стойки между передними дверями и лобовым стеклом были уже.

"Опель Кросланда" - самый доступный немецкий паркетник с великолепным соотношением цена-качество. Машина прекрасно подойдет для семейных поездок по городу и относительно недалеких путешествий. Основным козырем автомобиля является то, что при небольших внешних габаритов у него просторный салон.

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Дата
01
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