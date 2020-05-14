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четверг, 14 мая 2020 14:40

Американец приобрел новый электрокар за 930 долларов

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Американец приобрел новый электрокар за 930 долларов
Китайский элеткрокар. Фото: Alibaba

Главный редактор сайта Jalopnik Джейсон Торчински стал владельцем самого дешевого электромобиля в мире. Авто он нашел на китайском сайте Alibaba и заказал его доставку в США.

И хотя на сайте указывалось именно "дешевый автомобиль", по документам электрокар Changli Nemeca именовался "четырехколесным трициклом", сообщили в Auto24.

По заявленной на сайте информации, электромобиль имеет мощность в 1,1 лошадиную силу. А по информации, предоставленной Джейсоном, больше напоминает гольф-карт, однако имеет допуск на дороги общего пользования. По крайней мере в Китае.

Цена, указанная на сайте, оказалась не конечной. В объявлении на сайте электромобиль стоил 930 долларов, однако аккумуляторный блок к нему продается отдельно и стоит еще 305 долларов. Таким образом, ценник сразу же вырос до 1235 долларов. Также пришлось потратиться на транспортировку из Шанхая в порт Уилмингтон в штате Северная Каролина. Эта услуга обошлась в 549 долларов. Еще 528 долларов покупатель оплатил услуги порта прибытия - хранение на складе, грузовые услуги и тому подобное. Растаможка и регистрация китайского электрокара обошлись еще в 1018 долларов.

Наконец, оплатив все чеки, Джейсон Торчински стал владельцем "четырехколесного трицикла" из Китая по 3331 долларов, без учета стоимости транспортировки из порта прибытия в гараж покупателя - владелец предполагает, что это округлит цифру до 3500 долларов.

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Концерн Daimler через два года планирует создать маленький по размерам кроссовер под маркой Smart.

На появлении кроссовера в линейке марки настаивает новый совладелец компании - китайский концерн Geely, сообщает Autocar.

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