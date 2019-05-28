40 кВт батарея, 300+ км пробега без подзарядки - представили китайский электрокар за $26 тыс.

Фото: Богдан Пихачек

В Киеве представили электрический JAK.

На экспозиции электрических транспортных средств Plug-In Ukraine-2019 показали JAK iEV7S. Китайская экологическая машина способна пройти без подзарядки более 300 км.

Машина оборудована светодиодными фарами с линзованной оптикой. Зарядное разъем расположен спереди JAK между капотом и номерным знаком, по аналогии Nissan Leaf. Электрический кроссовер получил 20-сантиметровый клиренс. Загруженный автомобиль может "просесть" до 15.

"IEV7S оснащен батареей на 40 кВт Samsung с жидкостным охлаждением. Модуль питания имеет 8 лет гарантии от производителя. Благодаря рекуперативной системе, реализованной в этой модели, батарею можно зарядить до 40 кВт во время движения. Кстати, заряжается JAK около 8 часов от обычной домашней розетки", - говорит генеральный директор ООО "Богдан-Автотрейд" Александр Луценко

Капсула кузова кроссовера изготовлена ​​из стали. Кузов этого "китайца" оцинкованный. На крыше производитель разместил рейлинг, что расширяет транспортный потенциал электрокара. Диски - алюминиевые, 16-дюймовые. Машина оборудована электроусилителем руля.

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Сиденья автомобиля обтянуты эко-кожей. Бардачок просторный. Рычаг "переключения передач" регулирует 3 функции: нейтральное положение, ход назад и движение вперед.

Машина оборудована мультимедийным сенсорным экраном диагональю 8 дюймов. Имеется функция Carbit, что обеспечивает синхронизацию мобильных телефонов и машины.

"IEV7S способен мониторить, что происходит вокруг, благодаря функции обзора 360. Внешние камеры передают в салон информацию о том, что делается снаружи автомобиля.

Вместо затрат на расходные элементы, в частности горюче-смазочные материалы, фильтра для двигателей внутреннего сгорания и т.д. - можно купить JAK iEV7S. То есть, по моим подсчетам, за 3,5 года он может окупить себя, ввиду отсутствия необходимости в покупке ГСМ и других расходников для ДВС ", - рассказал Александр Луценко.

Сейчас цена JAK iEV7S в Украине составляет около $26 тыс.

Машину экспонировали на выставке электрических транспортных средств Plug-In Ukraine-2019, которая проходила с 24 по 26 мая в центре Acco International возле столичного проспекта Победы.

В Киеве состоялась выставка электрических транспортных средств Plug-In Ukraine-2019. На мероприятии собрали более 20 электрических машин и около 100 единиц двухколесного транспорта.