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3 интересных факта об автопрокате

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Прокат автомобиля – это удобная и современная услуга, которая становится все более популярной среди водителей. Сегодня ее предоставляют многие разные сервисы по всей стране (например, прокат авто в Херсоне catcar.ua). Еще несколько десятков лет назад подобные услуги предоставлялись только за рубежом и только в одной стране. Давайте узнаем, где это было, а также ознакомимся еще с несколькими интересными фактами об автопрокате.

Услуга проката авто появилась в Америке

Многочисленные источники подтверждают, что впервые машина была сдана в прокат на территории Соединенных Штатов. Началось все очень романтично. Один местный торговец очень торопился на долгожданное свидание с любимой.

Чтобы не заставлять девушку ждать, он воспользовался автомобилем марки "Форд", который принадлежал Джо Саундерсу. Случилось это событие в штате Небраска, в далеком 1918 году. После этого владелец авто решил открыть свое собственное дело по предоставлению услуг автопроката.

Клиенты автопроката чаще выбирают малолитражки

Этот факт подтверждают сервисы по автопрокату не только в нашей стране, а и за рубежом. В процессе выбора их клиенты чаще всего обращают внимание на компактные автомобили небольших размеров. Причина такой популярности довольно проста – экономия денежных средств.

В таких машинах обычно установлены двигатель с объемом не больше 1,5 л, а сами они очень быстрые и маневренные. Получается, что расход горючего относительно невысокий, водителю не нужно тратить крупные суммы на заправку.

В разных странах цена автопроката разная

Речь идет о самых высоких и самых низких показателях стоимости. Они могут поразить даже самого опытного водителя. Например, наиболее дорогостоящие услуги проката авто предоставляют сервисы следующих стран:

Дания;

Южная Америка;

Швеция;

Исландия;

Норвегия.

В противовес им можно найти самые дешевый автопрокат на Кипре, в Испании и Болгарии. Поэтому, отправляясь в путешествие по этим странам, можете смело брать авто в аренду.

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