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среда, 10 февраля 2021 10:01

280 тыс. украинских водителей учились в автошколах формально - эксперт

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280 тыс. украинских водителей учились в автошколах формально - эксперт
280 тысяч украинских водителей учились в автошколах формально - эксперт фото: bız-lıga.net

На этой неделе полиция задержала преступников, которые за 43 тыс. грн продавали водительские удостоверения европейского образца через интернет. Для этого создали сайт, колл-центр и сотрудничали с группой подставных лиц, получавших от заказчиков платежи.

Последние 20 лет в Украине почти ежегодно выявляют схемы по получению водительских удостоверений без сдачи экзаменов на знание правил дорожного движения, вождения и оборудование автомобиля.

"В прошлом году состоялся форум автошкол. На нем говорили о том, что в Украине функционируют "белые" и "серые" автошколы. В "серых" автошколах вам формально предоставляют услугу, что обучают теории и практике. В таких учреждениях вы с самого начала приходите, платите деньги и не появляетесь ни на практическом, ни теоретическом занятиях", - говорит Gazeta.ua эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев.

Обычно водители, которые закончили такие "серые" автошколы не ориентируются в правилах дорожного движения и вызывают аварии с тяжелыми последствиями.

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"Ученики таких автошкол формально сдают экзамены. То есть это можно считать продажей водительского удостоверения, - говорит специалист. - "Серые" автошколы составляют 70 процентов от всех в Украине".

Сегодня в Украине действуют 2 тыс. автошкол. Больше всего их в городах-миллионниках и областных центрах.

"Большая часть из этих 2 тысяч -"серые" автошколы. Это шокирующие цифры, - говорит Владимир Караваев. - Ежегодно первичное водительское удостоверение получают 400 тысяч человек, из них 280 тысяч человек учились в автошколах формально. Они не знают теорию, в них нет практики. Такая тенденция продолжается почти 20 лет".

В Украине в водительских удостоверениях появятся новые отметки. Они будут указывать на обязанность водителя пользоваться очками, контактными линзами, повязкой на глазу, слуховым аппаратом или протезом конечности. Кроме этого, в удостоверениях будут отмечать необходимые конструктивные особенности для транспортного средства и ограничения для водителя.

Автор: Алёна Лищук
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