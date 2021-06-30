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пятница, 02 июля 2021 11:57

2 секунды до "сотни" и бешеная скорость - как едет Porsche Taycan Cross Turismo
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Porsche Taycan Cross Turismo лучше едет грунтовкой за седана
Фото: Владимир Мукан
Porsche Taycan Cross Turismo имеет спереди багажник на 86 л
Porsche Taycan Cross Turismo на трасе
Porsche Taycan Cross Turismo во вреямя разгона
Дзеркало Porsche Taycan Cross Turismo

Porsche Taycan в кузове Cross Turismo - новая модификация немецкого электромобиля. Его продажи в Украине стартовали на этой неделе.

Две такие электрические машины поставили перед входом в автосалон "Порше Центр Киев Аэропорт" в с. Чубинском Киевской области неподалеку от Бориспольской трассы.

Берем одну с них на небольшой тест, чтобы познакомиться поближе.

Знакомство

Стоимость электромобиля - от 2,76 млн грн., в зависимости от модификации и исполнения. Машина преодолевает на одном заряде батарей 389-456 км. Cross Turismo может быть оснащен силовым агрегатом мощностью от 476 до 761 лошадиных сил. От этого зависят и динамические показатели Porsche Taycan Cross Turismo. Самая мощная версия разгоняется до "сотни" за 2,9 секунды.

Комплектации

Taycan в новом кузове предлагают с полным приводом и двумя двигателями - по одному на каждую ось, аккумулятором на 93,4 кВт. Модель продается в четырех вариациях - Taycan 4, Taycan 4S, Taycan Turbo, а также Taycan Turbo S.

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4 Cross Turismo стоит от 85,7 тыс. Евро. В этом варианте выполнения электромобиль оснащен двигателями суммарной мощностью - 380 л.с. Он разгоняет машину до 100 км / ч за 5,1 секунду. Максимальная скорость составляет 220 км / ч.

Запас хода электромобиля, по подсчетам WLTP, - 389-456 км.

4S Cross Turismo стоит от 101,6 тыс. евро. Имеет мощность 490 "лошадей". До 100 км / ч разгоняется за 4,1 с. А максимальная скорость является на 20 км/ч выше, чем в начальной комплектации - 240 км/ч. На одном заряде электромобиль проезжает 388-452 км.

видео такую же модель в кузове седан. У нее меньше клиренс и иной багажник.

Turbo Cross Turismo стоит от 139 тыс. евро. Мощность модели составляет 625 л.с. Ускоряется машина до "сотни" за 3,3 с. Максимальная скорость - 250 км/ч. Одной зарядки батарей хватит на 395-452 км пути.

Самая дорогая версия S Cross Turismo обойдется от 168,4 тыс. евро. Имеет двигатели на 625 "лошадей", но с большей пиковой мощностью и разгоном до 100 км/ч - за 2,9 с. "Максималка" этого варианта выполнения такая же, как Turbo Cross Turismo - 250 км/ч. А вот запас хода меньше - 388-419 км.

За доплату можно приобрести пакет для езды по бездорожью Off-Road. Он включает в себя увеличенный клиренс еще на 3 см.

Дизайн

У новинки другой тип кузова - универсал. Также увеличен до 18 см клиренс, уменьшенные свесы. Крыша электромобиля, хотя и имеет каплеобразную форму, но ее спад не такой большой, как у седана.

По периметру колесных арок и нижней части установлены накладки из черного пластика.

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Лицевая часть такая же, как и у седана. От светодиодных фар идут вертикальные дефлекторы воздуха для улучшения уровня аэродинамики, лючки гнезд зарядки с электроприводом и сенсором находятся с двух сторон. Достаточно провести пальцем по сенсору и порт для зарядки электромобиля откроется. Справа - порт для быстрого заряда, слева - для обычного. Установлены скрытые ручки дверей. Как только к машине подходишь с брелком, они уезжают.

Самое главное изменение именно в Cross Turismo - корма. Она виглядит иначе. Машина напоминает хэтчбек, хотя производитель поцизионуе новинку как универсал. Задние фонари оформлены в одну узкую линию с фирменной надписью марки по центру. Если смотреть издалека прямо на Cross Turismo, можно подумать, что это седан.

Салон электромобиля

Салон машины выполнен так же, как у седана Taycan. На торпеде - три жидкокристаллические сенсорные дисплеи. Четвертый можно установить в качестве опции. Все четыре сиденья - ковшеобразные спортивные. Позади стало больше места по сравнению с седаном. Люди ростом 190 сантиметров на задних местах головой в потолок не упираться. Вдоволь им места и для ног.

Для пассажиров задних сидений предусмотрена отдельная вентиляция и дисплей. Под ним установили специальную полочку для смартфона.

Багажник

В модели - два багажника. Спереди на 84 литра. И позади.

Задний багажный отсек стал более удобным для загрузки вещей, поскольку имеет больший проем задней дверцы. Его емкость также увеличилась до 446 литров объема и до 1212 литров со сложенными задними сиденьями. Под полом багажника есть специальная ниша, в которые можно держать компактные вещи. Справа и слева тоже есть две вместительные ниши.

Открывать багажники можно с помощью сенсоров.

Во время движения

Электромобиль заводится нажатием на педаль акселератора. Чтобы он поехал, достаточно перевести рычаг движения в режим "драйв" и нажать на газ.

Машина трогается плавно и абсолютно бесшумно. В первые секунды кажется, что двигатель не работает. Обзорность с водительского места хорошая. Зеркала, хоть и небольшие, но хорошо охватывают пространство позади. В лобовое стекло видно изгибы передних крыльев "Порше".

С Бориспольской трассы направляем машину в сторону объездной дороги на село Рогозов. Там узкая автодорога и неидеальное покрытия. Здесь чувствуется, что подвеска машины стала более мягкой, чем у седана. Подвеска во всех версиях модели - пневматическаяю Имеет систему электронного контроля. С водительского места можно изменять клиренс электромобиля.

Руль "Порше" во время движения имеет точное и острое управления. На скорости более 100 км / ч слышен звук двигателя в салоне. Это шум электромотора лишен дополнительных звуков и помех. Он звучит из динамиков.

Тормоза машины чувствительны. Достаточно только немного прикоснуться к педали - и машина тормозит. Сильного чувства рекуперации и ощутимого замедления при забирании ноги с тормоза нет. Для того, чтобы рекуперация была эффективной, стоит нажать кнопку на левой спице руля.

Машина имеет различные режимы - стандартный, настроенный под себя, рассчитанный на максимальный пробег, спортивный, спортивный плюс. Перевожу "крутилки" на правой спице руля в спортивный режим. Автомобиль сразу ускоряется быстрее, руль становится чувствительнее, подвеска жестче. Машина мгновенно набирает скорость до 140 км / ч. Включаю "спорт плюс" - авто становится еще более динамичным, все настройки провоцируют на разгон и резкие маневры. На мгновение показатель спидометра достигает более 180 км / ч, управляемость при этом остается четкой.

В режиме долгого пробега электромобиль ускоряется неспешно, разгон свыше 120 км / ч происходит с задержкой, а климатическая система работает в пол мощности. Электроника машины делает все, чтобы уменьшить разряд аккумулятора.

Автор: Владимир Мукан
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Дата
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